Oprocentowanie ma wynieść od 0 do 1,5 proc. a limit kredytu od 200 tys. do ponad 600 tys. w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

"Mieszkanie na start". Kiedy ruszy program?

Resort rozwoju pokazał własną wersję pomocy w zdobyciu pierwszego mieszkania, program - którego konsultacje właśnie się zaczynają - ma się nazywać “Mieszkanie na start”.

Według ministra rozwoju Krzysztofa Hetmana program ma ruszyć od połowy 2024 r. W tym roku na program jest przeznaczone około 500 mln zł. -Program ruszy od połowy roku, bo musimy przeprowadzić konsultacje i znowelizować ustawę oraz dać czas bankom na zmianę systemu - zapowiada Hetman. W tym roku ma to dać możliwość dopłacenia do około 50 tys. kredytów.

Kto będzie mógł skorzystać?

To największa rewolucja, bo będą mogły z niego skorzystać rodziny, ale także single czy pary, w tym jednopłciowe, choć im większe gospodarstwo domowe, tym większe wsparcie.

Jedyne ograniczenie to wiek maksymalnie 35 lat dla singli, jeśli chcą skorzystać z programu. W przypadku pozostałych gospodarstw domowych nie ma takiego ograniczenia. Tak więc dwie osoby, nawet nie tworzące dotąd gospodarstwa domowego, będą mogły wziąć preferencyjny kredyt.

- Nie ma znaczenia płeć, natomiast chcąc uniknąć sztucznej sytuacji, dla osób korzystających z programu obowiązkowa będzie współwłasność mieszkania. To ich wspólne zobowiązanie i własność, co ograniczy możliwość nadużyć - podkreśla minister Hetman. Nowością ma być także to, że z programu będą mogły skorzystać osoby partycypujące w kosztach budownictwa społecznego np. TBS. Jak podkreśla minister, dziś nie mogą one brać kredytów hipotecznych, bo nie ma jak zabezpieczyć własności mieszkania.

Program ma być limitowany

Jak ma wyglądać wsparcie? Dopłata do oprocentowania będzie w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dla gospodarstw jedno- i dwuosobowych dopłata wyniesie 1,5 proc., dla 3-osobowego 1 proc., dla 4-osobowego 0,5 proc., a dla co najmniej 5-osobowego to będzie 0 proc. - W ten sposób premiujemy gospodarstwa z dziećmi - podkreśla Hetman.

Program ma być limitowany i wyłączone z niego mają być osoby o najwyższych dochodach.

Poniżej limity miesięcznego dochodu w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym, choć ma być wprowadzona także zasada złotówka za złotówkę.

1 osoba 10 tys. zł miesięcznie

2 osoby 18 tys. zł miesięcznie

3 osoby 23 tys.zł miesięcznie

4 osoby 28 tys. zł miesięcznie

5 osób 33 tys. zł miesięcznie

Limitowana ma być także wysokość poziomu kredytu, do jakiego udzielane będzie wsparcie, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego

1 osobowe 200 tys. zł.

2 osobowe 400 tys. zł.

3 osobowe 450 tys. zł.

4 osobowe 500 tys. zł.

5 osobowe 600 tys. zł. a dla każdej kolejnej osoby limit urośnie o 100 tys. zł.

"Mieszkanie na start". Ile będzie dostępny program?

Jeśli wzięty kredyt będzie wyższy niż limit, to dopłata będzie jedynie do wysokości limitu, powyżej kredytobiorca będzie płacił rynkowe odsetki od kredytu. Dopłaty do kredytu będą ponoszone w ramach programu przez 10 lat.

Program jest przewidziany na ten i przyszły rok, ale jego skumulowane koszty w trakcie obowiązywania mają wynieść 12-13 mld zł.

Autorzy pomysłu liczą, że w przeciwieństwie do "kredytu 2 proc.", który przygotował poprzedni rząd, obecny nie wywoła zaburzeń rynkowych.