Stopa bezrobocia w grudniu 2025

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2% w grudniu 2025 r. - tyle samo co miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Polska zanotowała najniższy wskaźnik bezrobocia po Czechach (3,1%).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 576 tys. w grudniu - tyle samo co miesiąc wcześniej.

Bezrobocie w strefie euro

Eurostat podał również, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,2% w grudniu 2025 r. - tyle samo co miesiąc wcześniej. Konsensus rynkowy wynosił 6,3%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 5,9% w grudniu - tyle samo co miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

