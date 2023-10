Pierwszy dzień listopada w Polsce to moment zadumy i pamięci o tych, którzy odeszli. Wszystkich Świętych to święto pełne refleksji, odwiedzin na cmentarzach i zapalania zniczy na grobach bliskich. W 2023 roku dzień ten przypada na środę, co dla wielu Polaków oznacza dzień wolny od pracy i szkoły. Jak jednak wygląda sytuacja w przypadku następnego dnia, czyli 2 listopada, zwanego Dniem Zadusznym (Zaduszki)? Sprawdzamy.

Dzień Zaduszny, który w roku 2023 wypada na czwartek, to czas głębokiej refleksji i wspomnień dla wielu wierzących, którzy dzień wcześniej uczcili Wszystkich Świętych. Czy również przysługuje nam wtedy dzień wolny? Odpowiedź brzmi: nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2 listopada nie jest ustawowo dniem wolnym od pracy. To oznacza, że zarówno pracownicy, jak i uczniowie, powinni tego dnia standardowo stawić się w miejscu pracy lub szkole. Natomiast Ci, planujący poświęcić ten czas na modlitwę, odwiedziny cmentarza czy inne tradycyjne obrzędy, powinni skorzystać z urlopu. Jednakże zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, 2 listopada 2023 roku został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla służby cywilnej. Obejmuje to pracowników urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, izb administracji skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej. Osoby, które planowały wizytę w wymienionych instytucjach w tym dniu, powinny skorzystać z usług online dostępnych 24/7 w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl lub uzgodnić nowy termin spotkania.

Odpowiedź na pytanie, czy 2 listopada jest dzień wolny od szkoły, zależy od konkretnych zarządzeń i decyzji szkół oraz placówek edukacyjnych. Zgodnie z polskim kalendarzem, 2 listopada to Dzień Zaduszny, dzień pamięci zmarłych, który nie jest dniem wolnym. W związku z tym szkoły zazwyczaj pozostają otwarte, a lekcje odbywają się zgodnie z ustalonym planem. Jednak istnieje pewna szansa na krótki odpoczynek dla uczniów i studentów, choć nie jest to ustawowe zwolnienie od zajęć. Placówki edukacyjne mają pewną elastyczność w ustalaniu swojego kalendarza. Dyrektorzy szkół mają możliwość wyznaczenia tzw. "dni dyrektorskich", które pozwalają na dostosowanie harmonogramu zajęć do okoliczności, takich jak Dzień Zaduszny. W przypadku szkół podstawowych przysługuje 8 dni dyrektorskich na cały rok szkolny, a w przypadku szkół średnich jest ich aż 10.

W kalendarzu ustawowo wolnych dni w Polsce mamy w sumie 13. Po 1 listopada, w roku 2023 pracownicy oraz uczniowie będą mieli jeszcze trzy wolne dni: 11 listopada (Święto Niepodległości),

25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia),

25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia),

26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia).

Dzień Wszystkich Świętych jest w Polsce dniem wolnym od pracy, jednakże 2 listopada, czyli Dzień Zaduszny, nie przysługuje nam jako dzień wolny. Osoby, które chciałyby spędzić ten dzień poza pracą, powinny złożyć wniosek o urlop. Warto jednak pamiętać, że dzień ten nie jest uznawany za święto państwowe i pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia wolnego. Dla uczniów może być to dzień wolny od nauki, w przypadku gdy dyrekcja szkoły zdecyduje się wykorzystać jeden z dni dyrektorskich. Dla pracowników służby cywilnej 2 listopada 2023 roku będzie dniem wolnym od pracy. Urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, izby administracji skarbowej oraz Krajowa Informacja Skarbowa będą w tych dniach nieczynne. Zachęcamy do korzystania z usług online Krajowej Administracji Skarbowej.