Lukę w zatrudnieniu ze względu na płeć definiuje się jako różnicę między wskaźnikami zatrudnienia mężczyzn i kobiet w wieku 20–64 lata.

Różnice w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn wynikają z różnych powodów. Do trwałych różnic w zatrudnieniu ze względu na płeć przyczyniają się takie czynniki, jak dyskryminacja przy zatrudnianiu i niedostatek kobiet na stanowiskach kierowniczych, czy segregacja zawodowa.

Najwyższa różnica w zatrudnieniu

Największe różnice w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn występują na południu Europy, a głównie w regionach Grecji i Włoch.

Na szczycie znajduje się grecki region Sterea Ellada, gdzie różnica wskaźników zatrudnienia mężczyzn i kobiet wynosiła 31,4 p.p. Kolejne miejsca zajmują włoskie regiony Puglia, Campania, Basilicata z różnicą w zatrudnieniu odpowiednio 30,7 pp oraz po 28,7 p.p.

Gdzie kobiety mają wyższe zatrudnienie niż mężczyźni

Tylko dwa regiony UE, odnotowały wyższy wskaźnik zatrudnienia kobiet w 2022 r. niż mężczyzn. Były to region Stołeczny Litwy (Sostinės regionas) i Finlandia Południowa (Etelä-Suomi) w Finlandii. Natomiast w fińskim regionie Północnej i Wschodniej Finlandii (Pohjois-ja Itä-Suomi) nie zaobserwowano różnicy we wskaźnikach zatrudnienia pomiędzy mężczyznami i kobietami. We wszystkich pozostałych regionach UE zróżnicowanie płci utrzymywało się przy wyższych wskaźnikach zatrudnienia mężczyzn.

Luka zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce

W Polsce luka zatrudnienia płci była na poziomie 12,9 proc., czyli znacznie powyżej średniej dla całej UE.

Największa różnica zatrudnienie płci na korzyść mężczyzn jest w woj. lubuskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. W 2022 r. w woj. lubuskim luka zatrudnienie płci była na poziomie 17,1 p.p. Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn wynosił 84,2 proc., a kobiet 67,1 proc. Na Podkarpaciu luka wynosiła 15,8 pp, a na Warmii i Mazurach 15,7 p.p.

Najbardziej wyrównane zatrudnienie odnotowano w regionie warszawskim stołecznym, gdzie zatrudnienie miało 89,8 proc. mężczyzn i 81,3 proc. kobiet. Luka zatrudnienia płci wyniosła zatem 8,5 p.p.