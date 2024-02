Urlop szkoleniowy to opcja dostępna dla pracowników, którzy planują rozwój zawodowy, poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji czy przygotowanie do egzaminów. Jest to dodatkowy bonus dla tych, którzy starają się łączyć edukację z pracą. Jakie są zasady przyznawania tego urlopu, kto może z niego skorzystać i ile dni wolnego przysługuje?