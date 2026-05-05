Będzie gorąco. Turcja wchodzi do gry, Izrael w gotowości. Starcie możliwe w każdej chwili

Dyplomaci pracują za kulisami, aby złagodzić napięcia, a przedstawiciele Sił Obronnych Izraela (IDF) poinformowali, że Izrael wykorzystuje obecnie kanały dyplomatyczne, aby uniemożliwić wypłynięcie flotylli z Turcji.

Izraelska marynarka wojenna rozpoczęła przygotowania do przechwycenia flotylli, jeśli zajdzie taka potrzeba. Bliskość wybrzeża Turcji znacznie zwiększa ryzyko konfrontacji - podkreślił Jerusalem Post.

Rośnie napięcie między Turcją i Izraelem. W tle blokada Strefy Gazy

Flotyllę organizuje Turecka Fundacja Pomocy Humanitarnej, która zorganizowała inicjatywę „Mavi Marmara” w 2010 roku. Flotylla została zaatakowana przez izraelskie jednostki specjalne w trakcie próby sforsowania izraelskiej blokady Strefy Gazy. W incydencie zginęło dziewięciu tureckich aktywistów.

W odpowiedzi na atak Turcja zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Zastały one odnowione dopiero pod koniec czerwca 2016 roku. Izrael zgodził się też wypłacić odszkodowania rodzinom ofiar.

Izraelskie wojsko przechwyciło w ubiegłym tygodniu propalestyńską flotyllę na zachód od greckiej Krety. Flotylla składała się z około 100 łodzi, z których 20 zostało przejętych. Zatrzymano i deportowano 175 aktywistów.

Globalna Flotylla Sumud zorganizowała podobną akcję jesienią 2025 roku. Do Strefy Gazy wyruszyło wówczas blisko 500 osób. Konwój został zatrzymany przez izraelską marynarkę wojenną, aktywistów ujęto, przewieziono do Izraela, a potem deportowano.

Organizatorzy flotylli deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy i symbolicznie przełamać izraelską blokadę morską. Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem, chociaż legalność tych działań jest przedmiotem sporów.

W latach 2023-2025 w Strefie Gazy trwała wojna Izraela z Hamasem, która - jak podkreśla ONZ - doprowadziła do katastrofy humanitarnej. Według władz palestyńskich w wyniku działań izraelskich wojsk w Strefie Gazy zginęło w tym okresie co najmniej 72 tys. ludzi. Izraelska ofensywa była odwetem za atak Hamasu na Izrael z początku października 2023 r., w którym zginęło około 1200 osób.