Forsal logo

Będzie gorąco. Turcja wchodzi do gry, Izrael w gotowości. Starcie możliwe w każdej chwili

oprac. Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 11:02
Będzie gorąco. Turcja wchodzi do gry, Izrael w gotowości. Starcie możliwe w każdej chwili
Będzie gorąco. Turcja wchodzi do gry, Izrael w gotowości. Starcie możliwe w każdej chwili/PAP
Turcja przygotowuje się do zwodowania nowej flotylli złożonej z 20 łodzi, mającej podjąć próbę przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy. Media w Izraelu ostrzegają, że po raz pierwszy istnieje realna obawa, iż może dojść do starcia zbrojnego między stronami. Bliskość wybrzeża Turcji znacznie zwiększa ryzyko konfrontacji.

Dyplomaci pracują za kulisami, aby złagodzić napięcia, a przedstawiciele Sił Obronnych Izraela (IDF) poinformowali, że Izrael wykorzystuje obecnie kanały dyplomatyczne, aby uniemożliwić wypłynięcie flotylli z Turcji.

Izraelska marynarka wojenna rozpoczęła przygotowania do przechwycenia flotylli, jeśli zajdzie taka potrzeba. Bliskość wybrzeża Turcji znacznie zwiększa ryzyko konfrontacji - podkreślił Jerusalem Post.

Rośnie napięcie między Turcją i Izraelem. W tle blokada Strefy Gazy

Flotyllę organizuje Turecka Fundacja Pomocy Humanitarnej, która zorganizowała inicjatywę „Mavi Marmara” w 2010 roku. Flotylla została zaatakowana przez izraelskie jednostki specjalne w trakcie próby sforsowania izraelskiej blokady Strefy Gazy. W incydencie zginęło dziewięciu tureckich aktywistów.

W odpowiedzi na atak Turcja zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Zastały one odnowione dopiero pod koniec czerwca 2016 roku. Izrael zgodził się też wypłacić odszkodowania rodzinom ofiar.

Izraelskie wojsko przechwyciło w ubiegłym tygodniu propalestyńską flotyllę na zachód od greckiej Krety. Flotylla składała się z około 100 łodzi, z których 20 zostało przejętych. Zatrzymano i deportowano 175 aktywistów.

Izrael blokuje dostawy do Strefy Gazy. Turcja szykuje się do wielkiej akcji

Globalna Flotylla Sumud zorganizowała podobną akcję jesienią 2025 roku. Do Strefy Gazy wyruszyło wówczas blisko 500 osób. Konwój został zatrzymany przez izraelską marynarkę wojenną, aktywistów ujęto, przewieziono do Izraela, a potem deportowano.

Organizatorzy flotylli deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy i symbolicznie przełamać izraelską blokadę morską. Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem, chociaż legalność tych działań jest przedmiotem sporów.

W latach 2023-2025 w Strefie Gazy trwała wojna Izraela z Hamasem, która - jak podkreśla ONZ - doprowadziła do katastrofy humanitarnej. Według władz palestyńskich w wyniku działań izraelskich wojsk w Strefie Gazy zginęło w tym okresie co najmniej 72 tys. ludzi. Izraelska ofensywa była odwetem za atak Hamasu na Izrael z początku października 2023 r., w którym zginęło około 1200 osób.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBędzie gorąco. Turcja wchodzi do gry, Izrael w gotowości. Starcie możliwe w każdej chwili »
Tematy: IzraelTurcjaStrefa Gazy
Powiązane
Shahedy z piekła rodem. Rosja rozpoczyna masową produkcję nowej broni
Shahedy z piekła rodem. Rosja rozpoczyna masową produkcję nowej broni
dron K2 Kamikadze Turcja Baykar drony bojowe
Turcja szykuje roje dronów zagłady. K2 to pociski manewrujące na sterydach
Izrael otwiera nowy front blisko Europy. Atak na okręty wojenne, potężny cios w Rosję
Izrael otwiera nowy front blisko Europy. Atak na okręty wojenne, potężny cios w Rosję
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polacy odbierają karty mobilizacyjne z wojska. Kogo wzywa armia?
Polacy odbierają karty mobilizacyjne z wojska. Kogo wzywa armia?
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Najbardziej bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast
Najbardziej bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlewać trawnik i myć auto na podjeździe – nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj