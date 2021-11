Biden podkreślił po spotkaniu z szefową UE: "Tylko demokracje mogą znaleźć ważne rozwiązania".

Reklama

Odnosząc się do okresu swej prezydentury, stwierdził: "USA i Unia Europejska w ostatnich dziewięciu miesiącach zjednoczyły się ponownie, by stawić czoła ważnym wyzwaniom, szukając tego, co je łączy". Dodał, że wiele spornych kwestii zostało już rozwiązanych.

"Europa i Stany Zjednoczone są i będą dobrymi przyjaciółmi i będą dalej współpracować w sprawie wyzwań XXI wieku" - oświadczył prezydent USA Joe Biden na spotkaniu z dziennikarzami.

Przywódca USA zapowiedział natychmiastowe zdjęcie ceł na europejską stal i aluminium. Komisja Europejska ma zaś zaproponować to samo w odniesieniu do amerykańskich produktów.

"Dzisiaj - dodał Biden - USA i UE inaugurują nową erę współpracy transatlantyckiej, która przyniesie korzyści wszystkim naszym obywatelom, zarówno teraz, jak i sądzę w przyszłości".

Szczyt G20: zawarto porozumienie w sprawie klimatu

Na szczycie G20 w Rzymie zawarto porozumienie w sprawie klimatu - podały w niedzielę media za źródłami dyplomatycznymi. W projekcie dokumentu końcowego zapisano, że uczestnicy obrad wyznaczyli cel maksymalnego globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza.

Według źródeł cytowanych przez media jest to deklaracja napisana "bardziej stanowczym językiem" niż porozumienie paryskie.

Ponadto w projekcie komunikatu końcowego mowa jest o tym, że cel zerowych emisji ma zostać osiągnięty "około połowy wieku", co jest bardziej ogólnikowym określeniem i terminem niż rozważany wcześniej rok 2050, nie do przyjęcia przez niektóre kraje.

Szefowie państw i rządów 19 państw u Unii Europejskiej zadeklarowali, że do końca tego roku zakończą finansowanie nowych kopalni węgla.

Jest też zapowiedź wyasygnowania 100 miliardów dolarów na fundusz klimatyczny i wsparcie krajów rozwijających się.

W projekcie komunikatu podkreślono, że w tej dekadzie należy podjąć dalsze kroki w obronie klimatu.