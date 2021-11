"Dopóki ogromna część światowej populacji pozostaje niezaszczepiona, nowe warianty będą się pojawiać, a pandemia - rozwijać. Unikniemy tego jedynie wtedy, gdy będziemy w stanie ochronić wszystkich, a nie tylko najbogatsze części świata" - powiedział epidemiolog w rozmowie z agencją Reutera.

Jedynie 3 proc. mieszkańców państw o dochodzie narodowym per capita poniżej 1025 USD zostało w pełni zaszczepione. Wskaźnik ten w przypadku krajów o dochodzie średnim lub wysokim wynosi 60 proc. - przypomina dziennik "The Guardian". Jak dodaje, w RPA, gdzie 24 listopada po raz pierwszy zgłoszono wariant Omikron, jest to 27 proc. mieszkańców.

"Na każdą pierwszą dawkę (szczepionki przeciw Covid-19) w krajach najuboższych przypada sześć dawek przypominających podawanych w krajach najbogatszych" - wskazał brytyjski dziennik.