Stołeczna policja przekazała na Twitterze, że trwają "skoordynowane działania, których celem jest zablokowanie linii alarmowej 911 oraz linii policyjnych przeznaczonych do kontaktów w zwykłych sprawach". Zapowiedziano ściganie osób, które świadomie utrudniają reakcję na sytuacje alarmowe, nie wskazano jednocześnie winnych tych działań.

Reklama

Również w czwartek został zhakowany wykorzystywany przez radnych Ottawy kanał na YouTube. Podczas posiedzenia rady miasta, jak relacjonowała publiczna telewizja CBC, pojawił się niezwiązany z sesją komunikat. Władze miejskie prowadzą obecnie dochodzenie.

Reklama

W Ottawie ok. godz. 10 rano czasu lokalnego (godz. 16 w Polsce) policja poinformowała o blokadzie dojazdu do lotniska międzynarodowego. Jak podawały media, grupa 60–70 samochodów utrudniała dojazd. Ostatecznie część kierowców zdecydowała się odjechać.

Policja w Ottawie ponowiła w czwartek swój wcześniejszy komunikat, w którym zwróciła się do protestujących w stolicy kierowców ciężarówek i ich sympatyków z przypomnieniem, że stwarzanie przeszkód w przemieszczaniu się i korzystaniu z własności jest naruszeniem prawa. Dodano, że za takie zachowanie uczestnicy protestów mogą zostać zatrzymani, ich ciężarówki skonfiskowane, a kierowcy po skazującym wyroku sądu mogą być niewpuszczani do USA.

To właśnie w Ottawie, dwa tygodnie temu, rozpoczęły się protesty i blokady nazywane "Konwojem Wolności". Do protestów doszło też w ostatni weekend m.in. w Toronto, mieście Quebec i Vancouver. Uczestnicy protestują przeciw obowiązkowi szczepień przeciw Covid-19 dla kierowców zawodowych przekraczających granicę z USA oraz innym obostrzeniom związanym z epidemią zarządzonym przez władze. Według danych firm sektora transportowego ok. 90 proc. kanadyjskich kierowców zawodowych jest zaszczepionych.

W czwartek protestujący zablokowali trzecie przejście graniczne między Kanadą a USA - Emerson w prowincji Manitoba. Wcześniej zablokowano most między Windsor w Ontario a amerykańskim Detroit i Coutts w Albercie. Na przejściu w Emerson pojawiły się ciężarówki i sprzęt rolniczy, blokując wszystkie pasy autostrady.

Kanadyjskie media zaczęły w ostatnich dniach opisywać związki organizatorów "Konwoju Wolności" z m.in. skrajnie prawicowymi ugrupowaniami. Publiczny nadawca CBC relacjonował w czwartek wyniki swojego dochodzenia dotyczącego udziału byłych wojskowych i policjantów, także pracownika wywiadu, w organizacji i logistyce protestów; padły konkretne nazwiska. Na razie do tych ustaleń nie odniosła się policja, wojsko i rząd.

"Nadszedł dla was czas, byście zlikwidowali blokady (…) Chcecie, by gospodarka się otworzyła, ale ona cierpi" - mówiła w czwartek rano w kanadyjskim parlamencie tymczasowa liderka opozycyjnej Konserwatywnej Partii Kanady (CPC) Candince Bergen. Jak przypomina stacja CTV, jeszcze kilka dni temu Bergen pisała do posłów swojej partii, żeby "nie zwracali się do kierowców, aby pojechali do domu" oraz że trzeba "przekształcić protest" w problem premiera Justina Trudeau.

Rządzący liberałowie oraz opozycyjna lewicowa NDP potępiły już wiele dni temu blokady i agresywne działania protestujących.

W środę premier Trudeau i ministrowie jego rządu wielokrotnie wskazywali na problemy gospodarcze, do których doprowadzili protestujący blokując przejścia graniczne.

Z Toronto Anna Lach (PAP)