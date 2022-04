Kliczko skrytykował rząd niemiecki, który wciąż nie podjął decyzji w sprawie dostaw broni dla Ukrainy. Jego zdaniem prowadzenie debat w tej sprawie powoduje, że cierpią Ukraińcy. „Każde opóźnienie dostaw broni kosztuje ludzkie życie” – podkreślił Kliczko.

W rozmowie z BILD nie wykluczył, że Putin może również użyć taktycznej broni jądrowej.

Ponadto Kliczko ponownie ostrzegł, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by ludność cywilna mogła powrócić do Kijowa. „Kijów nie jest jeszcze bezpieczny, doświadczyliśmy tego wczoraj, podczas ataku rakietowego” – podkreślił.

O szybkie dostarczenie broni na Ukrainę zaapelowała do państw UE szefowa KE Ursula von der Leyen. "Wszystkie państwa członkowskie, które mogą, powinny to zrobić szybko, bo tylko wtedy Ukraina będzie mogła przetrwać w ciężkiej walce obronnej z Rosją" - powiedziała von der Leyen w niedzielę na łamach "Bild am Sonntag".