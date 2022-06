Akcesja państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej jest priorytetem rządu Niemiec, który robi wszystko, by wesprzeć te kraje na drodze do członkostwa - powiedział w piątek przebywający z wizytą w Kosowie kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Niemiecki kanclerz przyznał podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Kosowa Albinem Kurtim, że jego rząd stara się przekonać pozostałych członków UE do tego, że Prisztina spełniła wymogi niezbędne do liberalizacji reżimu wizowego. Liberalizacja ta oznaczałaby możliwość wjazdu obywateli Kosowa posiadających paszport biometryczny do strefy Schengen na 90 dni (na przestrzeni 180 dni) bez wymogu wcześniejszego ubiegania się o wizę. Zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski, poparły zniesienie wymogu wizowego dla obywateli Kosowa. Decyzja oczekuje potwierdzenia ze strony Rady Unii Europejskiej. Kosowo jest jedynym krajem regionu Bałkanów Zachodnich, którego obywatele potrzebują wizy, by wjechać do strefy Schengen. Podczas wizyty w Prisztinie Scholz ocenił również, że dialog Kosowa z Serbią - od której kraj ten uniezależnił się w 2008 roku - powinien zmierzać w kierunku wzajemnego uznania niepodległości. Niepodległości Kosowa, poza Serbią, nie uznaje także m.in. pięć państw UE: Hiszpania, Rumunia, Słowacja, Cypr oraz Grecja. Kurti - określając wizytę Scholza historyczną - dodał, że liczy na wsparcie Niemiec w wysiłkach jego rządu dotyczących akcesji Kosowa do Rady Europy. Prisztina złożyła oficjalny wniosek o pełne członkostwo w Radzie Europy na początku maja bieżącego roku.