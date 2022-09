Król Wielkiej Brytanii Karol III na posiedzeniu Rady Akcesyjnej w sobotę złożył deklarację o tym, że całe pozostałe życie poświęci swojej nowej roli oraz złożył przysięgę, że będzie dbał o niezależność Kościoła Szkocji.

"Panowanie mojej matki było niezrównane pod względem długości trwania, poświęcenia i oddania. Nawet gdy się smucimy, dziękujemy za to najwierniejsze życie. Jestem głęboko świadomy tego głębokiego dziedzictwa oraz poważnych obowiązków i odpowiedzialności, które teraz zostały mi przekazane" - oświadczył król Karol III.

Kilkanaście minut wcześniej Rada formalnie proklamowała, że w związku ze śmiercią królowej Elżbiety II nowym królem został Karol III. Z balkonu Pałacu św. Jakuba w Londynie odczytano w sobotę przed południem deklarację Rady Akcesyjnej.

Po odczytaniu deklaracji rozbrzmiał hymn państwowy ze zmodyfikowanymi słowami "God save the King" zamiast "God save the Queen", a w twierdzy Tower of London oraz w londyńskim Hyde Parku oddano 41 salw armatnich. Deklaracja zostanie następnie odczytana w Royal Exchange, dawnym budynku giełdy w londyńskiej dzielnicy City, a w niedzielę w stolicach pozostałych części Zjednoczonego Królestwa - Edynburgu, Cardiff i Belfaście.

Proklamacja jest formalnym aktem, w Wielkiej Brytanii wraz z chwilą śmierci monarchy tron automatycznie przejmuje jego następca.