"Ta czujność każe nam również traktować niepodległość jako ciągłe zadanie do realizacji. To dlatego w najbliższym czasie na bezpieczeństwo przeznaczymy 3 proc. PKB. To dlatego zbudowaliśmy Baltic Pipe, rurociąg prowadzony w poprzek Nord Stream, w poprzek rosyjskich interesów. To dlatego inwestujemy w budowę elektrowni jądrowych" - wymienia Morawiecki.

Jako lider wschodniej flanki NATO chronimy cały sojusz

W artykule z okazji Narodowego Święta Niepodległości premier opisuje pokrótce dzieje odzyskanej w 1918 r. polskiej państwowości, podkreślając, że nie godziła się na nią "ani rewolucyjna Rosja, ani Niemcy".

Według szefa polskiego rządu "kwestia niepodległości decyduje się dziś na wielu frontach, a ochrona granic jest tylko jednym z nich".

"Dbamy o polską niepodległość nie tylko w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia Polaków. Jako lider wschodniej flanki NATO chronimy cały sojusz. Tak jak sto lat temu, tak i teraz Zachód może liczyć na Polskę" - zapewnia premier.

Tekst Mateusza Morawieckiego został opublikowany w ramach najnowszej odsłony projektu “Opowiadamy Polskę światu”, która powstała przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Fundacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także Polskiej Agencji Prasowej.