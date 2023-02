Firmy, które otrzymały od ZEA najwięcej pieniędzy, były również największymi darczyńcami amerykańskich kampanii wyborczych. Na przykład Akin Gump zgłosiła przekazanie prawie 1,1 mln dol. na kampanie w latach 2020 i 2021. Nie jest to działanie nielegalne. Nie oznacza również, że to właśnie fundusze z Abu Zabi zostały wykorzystane do dokonania tych wpłat – przedsiębiorstwa te obsługują także innych klientów. Ale, jak zauważa Quincy Institute, w wielu przypadkach datki trafiały do dokładnie tych samych członków Kongresu, z którymi firmy kontaktowały się w imieniu swoich emirackich klientów. W niektórych przypadkach wpłaty następowały zaledwie kilka dni po kontakcie z lobbystami: senator Todd Young odbył osobiste spotkanie z przedstawicielami firmy Akin Gump 15 kwietnia 2021 r., a tydzień później przedsiębiorstwo przekazało 5 tys. dol. na rzecz jego komitetu. Emiratczycy uciekali się także do metod nielegalnych. W 2021 r. libańsko-amerykański biznesmen George Nader przyznał się do winy w związku z oskarżeniami o przekazanie w imieniu ZEA 3,5 mln dol. na amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 r.