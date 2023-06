Komunikat komitetu organizującego najbliższą edycję ŚDM przekazany portugalskim mediom ma związek ze spekulacjami co do możliwości przybycia Franciszka do Portugalii po środowej operacji przepukliny rozetnej jamy brzusznej.

Komentatorzy przypominają, że wszystkie audiencje 86-letniego papieża odwołano do 18 czerwca.

“Światowych Dni Młodzieży nie organizuje się bez obecności papieża”, napisały władze Fundacji ŚDM, dodając, że w sytuacji złego stanu zdrowia papieża Franciszka impreza musiałaby został przełożona. Zaznaczyły, że w przypadku jego śmierci konieczne do przeprowadzenia najbliższej edycji wydarzenia byłoby wybranie nowego papieża.

W oświadczeniu napisano, że sierpniowe ŚDM w Lizbonie muszą odbyć się z udziałem papieża, a jego osoby nie może zastąpić żaden inny kościelny dostojnik.

Zapoczątkowane z inicjatywy papieża Jana Pawła II w 1985 r. Światowe Dni Młodzieży odbywają się co kilka lat w jednym z miast na świecie. Dotychczas zawsze w wydarzeniu tym brał udział przywódca Kościoła katolickiego.

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie miały być pierwotnie organizowane w 2022 r., ale z powodu pojawienia się pandemii Covid-19 Stolica Apostolska wspólnie z portugalskimi biskupami podjęła decyzję o ich przełożeniu na kolejny rok.