O przedłużenie stanu kryzysu wnioskował minister do spraw Obrony Cywilnej i polityki morskiej Nello Musumeci. Wprowadzono go na wiosnę na pół roku, gdy doszło do nadzwyczajnego nasilenia napływu migrantów przez Morze Śródziemne.

Od początku roku do Włoch przypłynęło ponad 130 tysięcy migrantów.