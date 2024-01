„Istnieje strategia przystosowania się do zmiany klimatu dla Holandii. Jednak rząd nie ma konkretnych planów ochrony dla Bonaire” – twierdzi w oświadczeniu Greenpeace. Organizacja twierdzi, że w trakcie kryzysu klimatycznego jest to „nieodpowiedzialne”. Do jej pozwu, złożonego w sądzie w Hadze, dołączyła grupa mieszkańców wyspy.

Część wyspy może zniknąć z powodu podniesienia się poziomu morza

Wprawdzie w listopadzie ubiegłego roku gabinet premiera Marka Ruttego ogłosił, że Bonaire będzie miał w 2024 r. roku własny plan klimatyczny, jednak zdaniem powodów potrzebne są „pilne działania”, gdyż dotychczasowe są niewystarczające.

Ostatnie badania przeprowadzone przez Vrije Universiteit w Amsterdamie wykazały, że część wyspy może zniknąć z powodu podniesienia się poziomu morza. Zagrożone są także chroniące wyspę przed powodzią rafy koralowe.

Bonaire to należąca do Holandii wyspa na Morzu Karaibskim u wybrzeży Wenezueli. Razem z wyspami Arubą i Curacao tworzą grupę wysp ABC.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek