Z ukraińskim przywódcą papież widział się ostatnio w maju zeszłego roku w Watykanie.

Od tamtego czasu kilkakrotnie w relacjach między Kijowem a Stolicą Apostolską doszło do nieporozumień, napięć i polemiki na tle słów papieża, między innymi o "odwadze białej flagi", co na Ukrainie zinterpretowano jako zachętę do kapitulacji.

Amerykańskiego prezydenta Franciszek przyjął na audiencji w październiku 2021 roku. Następnie, po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę, rozmawiali przez telefon.

Komentatorzy podkreślają, że do przywódców Włoch, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Japonii, Kanady oraz Unii Europejskiej i ich gości specjalnych papież przybędzie z przesłaniem pokoju i to będzie głównym tematem rozmów, jakie przeprowadzi.

Franciszek został zaproszony przez premier Włoch Giorgię Meloni na sesję, poświęconą głównie sztucznej inteligencji, która jest jednym z priorytetów przewodnictwa Italii w G7. Jest to także coraz ważniejsza kwestia w optyce Watykanu i samego papieża, którego przesłanie na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju nosi tytuł: "Sztuczna inteligencja i pokój".

W przesłaniu tym napisał: "Najbardziej zaawansowane aplikacje techniczne nie powinny być wykorzystywane do ułatwiania brutalnego rozwiązywania konfliktów, lecz do przygotowywania drogi do pokoju".

Oczekuje się, że w swym wystąpieniu Franciszek nawiąże do największych obecnie globalnych wyzwań, przede wszystkim wojen i konfliktów. O sytuacji na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie przypomina co kilka dni powtarzając stale apele o pokój w obliczu tego, co nazywa "trzecią wojną światową w kawałkach".

Do miejsca obrad, luksusowego kurortu w prowincji Brindisi, papież przybędzie około południa.

Następnie przeprowadzi rozmowy z dyrektor generalną Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, przywódcą Francji Emmanuelem Macronem i premierem Kanady Justinem Trudeau.

Po tych spotkaniach wczesnym popołudniem Franciszek weźmie udział we wspólnej sesji w ramach G7, w trakcie której wygłosi oczekiwane przemówienie.

Po godzinie 17.30 rozpocznie się druga seria dwustronnych spotkań. W ciągu około dwóch godzin rozmówcami papieża będą: prezydent Kenii William Samoei Ruto, premier Indii Narendra Modi, prezydenci: USA - Joe Biden, Brazylii - Luiz Inacio Lula da Silva, Turcji - Recep Tayyip Erdogan i Algierii - Abd al-Madżid Tabbun.

Wieczorem Franciszek powróci do Watykanu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)