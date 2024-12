Trójstronne rozmowy Trumpa, Macrona i Zełesnkiego

Planowane były rozmowy w gronie: Macron-Trump i Macron-Zełenski; przywódcy są obecni w Paryżu w związku z udziałem w wieczornej uroczystości otwarcia po odbudowie katedry Notre Dame. Jak informował dziennik "Le Monde", Pałac Elizejski zabiegał o trójstronne rozmowy. Jednak do ostatniej chwili ich nie potwierdzano, ani też ewentualnego dwustronnego spotkania Trumpa z Zełenskim.

Amerykański prezydent elekt przybył do Pałacu Elizejskiego późnym popołudniem. Na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego oczekiwało na jego przyjazd około stu dziennikarzy. Witając się z Macronem, Trump podkreślił, że jest dla niego zaszczytem być w Paryżu. "Osiągnęliśmy duże sukcesy, pracując razem" - mówił Republikanin, który współpracował z Macronem podczas poprzednich, pierwszych kadencji prezydenckich obu polityków. "Zdaje się, że świat trochę teraz zwariował, będziemy o tym rozmawiać" - dodał Trump.

Krótko później strona francuska potwierdziła, że odbędzie się trójstronne spotkanie, a następnie do Pałacu Elizejskiego przybył Wołodymyr Zełenski. Macron nie wyszedł go powitać, lecz chwilę później trzej przywódcy wyszli razem do zdjęcia; prezydent Macron stanął w centrum, mając po obu stronach swych gości.

Rozmowy zakończyły się krótko po godz. 18. Trzej politycy znów wyszli razem, opuszczając Pałac Elizejski, by udać się pod Notre Dame.

Rozmowy o globalnych konfliktach

Wcześniej zapowiadano, że Macron i Trump będą rozmawiać o globalnych punktach zapalnych - konfliktach zbrojnych na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie.

Wizyta Trumpa w Paryżu jest jego symbolicznym powrotem na arenę międzynarodową - oceniła w sobotę agencja Associated Press. Wyraża ona również przypuszczenie, że dla Macrona wizyta ta będzie okazją do pełnienia roli mediatora między amerykańskim przywódcą i Europą.

Elon Musk wśród gości ceremonii

Agencja AFP podała w sobotę po południu, powołując się na źródło w porcie lotniczym, że samolot miliardera Elona Muska, doradcy Trumpa, jest oczekiwany na lotnisku Bourget pod Paryżem i że Musk będzie wśród gości wieczornej ceremonii.

Na uroczystości otwarcia Notre Dame obecna będzie również Jill Biden, małżonka ustępującego prezydenta USA Joe Bidena. Gośćmi ceremonii będą szefowie około 30 państw i rządów.

Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda.

