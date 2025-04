Czy to już koniec wojny? 70% szans na pokój w Ukrainie!

Według analityków Goldman Sachs, rynki finansowe dają aż 70% szans na zawarcie porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. To znaczny wzrost w porównaniu do sytuacji sprzed wyborów prezydenckich w USA, kiedy to prawdopodobieństwo to oceniano na poniżej 50%. Jak podkreślono w notatce dla klientów, największy optymizm odnotowano w lutym, gdy szanse na pokój sięgały 76%.