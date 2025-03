World Happiness Report - ranking

W 2024 roku na czele zestawienia znalazły się Finlandia, Dania i Islandia, natomiast najniższe wyniki odnotowano w Libanie, Sierra Leone i Afganistanie. Stany Zjednoczone zajęły 24. miejsce.

Raport wskazuje, że bezrobocie, problemy ze zdrowiem psychicznym oraz obawy przed przemocą obniżają poziom zadowolenia z życia. Natomiast podwojenie dochodów poprawia samopoczucie, choć w mniejszym stopniu niż akty dobroczynne, takie jak wolontariat czy pomoc innym. Ciekawym odkryciem jest to, że oczekiwanie zwrotu zgubionego portfela miało jeszcze większy wpływ na ocenę jakości życia niż wzrost dochodów. Autorzy raportu podkreślają jednak, że ranking nie opiera się na obiektywnych wskaźnikach, takich jak PKB czy długość życia – te czynniki są analizowane jako kontekst, ale nie wpływają na końcową ocenę - pisze Statista.

Jak to robią Skandynawowie?

Model społeczny dominujący w krajach skandynawskich, które zajmują czołowe miejsca w rankingu, opiera się na niskim poziomie nierówności, silnym systemie opieki społecznej i wzajemnym zaufaniu obywateli do instytucji państwowych. Kraje te łączą dynamiczną gospodarkę rynkową z szeroką dostępnością usług publicznych, takich jak edukacja i opieka zdrowotna, co przyczynia się do wysokiej jakości życia mieszkańców.

Kluczowym elementem skandynawskiego modelu jest również kultura współpracy i solidarności społecznej, która sprzyja stabilności i dobrobytowi. Relatywnie niskie nierówności dochodowe oraz wysokie wskaźniki zaufania społecznego sprawiają, że obywatele czują się bezpiecznie i mają większe poczucie kontroli nad swoim życiem, co przekłada się na wyższy poziom szczęścia.