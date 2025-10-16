Modernizacja Luftwaffe na wielką skalę

Reklama

Zamówienie 20 Eurofighterów to kontynuacja większego projektu modernizacyjnego sił powietrznych Niemiec. Wcześniej, w ramach programu Quadriga, Berlin zamówił 38 takich maszyn. Według danych z Bundeswehry Niemcy mają obecnie 138 Eurofighterów w aktywnej służbie. Łącznie po realizacji obecnych zamówień flota tych maszyn wzrośnie do 196 egzemplarzy – co czyni ją jedną z największych w Europie.

Wschodnia flanka NATO pod ochroną

Nowe Eurofightery nie będą służyły wyłącznie Niemcom. W obliczu napięć geopolitycznych i wojny w Ukrainie, Niemcy coraz aktywniej uczestniczą w misjach NATO na wschodniej flance, w tym i w Polsce. Już teraz niemieckie systemy obrony powietrznej, takie jak IRIS-T i Patriot, są rozmieszczone m.in. w Polsce i krajach bałtyckich. To realne wsparcie, które ma chronić nie tylko niemieckie niebo, ale również przestrzeń powietrzną swoich sojuszników – w tym Polski.

Technologia, która wyprzedza swoje czasy

Nowe samoloty zostaną wyposażone w najnowsze zdobycze techniki, w tym radar E-Scan i zaawansowany system walki elektronicznej Arexis. Dzięki temu Eurofightery będą mogły nie tylko wykrywać zagrożenia z dużej odległości, ale też skutecznie im przeciwdziałać. Co ważne – ich konstrukcja pozwoli na pełną integrację z przyszłymi europejskimi systemami walki powietrznej, których rozwój planowany jest na kolejne dekady.

Europejski program, europejskie bezpieczeństwo

Eurofighter to nie tylko samolot – to symbol współpracy czterech krajów: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii. Program wspiera ponad 100 tys. miejsc pracy w całej Europie, a jego rola wykracza daleko poza przemysł. To fundament wspólnego systemu obrony UE i kluczowy element utrzymania przewagi technologicznej wobec zagrożeń ze Wschodu.