Niemcy pod presją z NATO! Bundeswehra wprowadzi pobór?

Niemcy znalazły się pod silną presją NATO, które domaga się zwiększenia liczebności Bundeswehry nawet do 260 tysięcy żołnierzy. To aż o 80 tysięcy więcej niż zakładano jeszcze niedawno. Sprawa stanie się jednym z głównych tematów czerwcowego szczytu NATO w Hadze. Sojusz, wspierany przez USA i niemieckiego ministra spraw zagranicznych Johanna Wadephula, naciska również na podniesienie wydatków na obronność do 5% PKB. Ale niemieccy eksperci biją na alarm, osiągnięcie tych celów może być nierealne.