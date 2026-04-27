Będą produkować broń dla Ukrainy. Odważna decyzja sąsiada Rosji

Porozumienie obejmuje pierwszy norwesko-ukraiński projekt programu „Build With Ukraine”. Zakłada wspólną produkcję, rozwój współpracy przemysłowej, wzmacnianie łańcuchów dostaw oraz wspólne badania nad dalszym rozwojem produktu. Szczegóły dotyczące firm i skali produkcji utajniono ze względów bezpieczeństwa.

Nie ujawniono, jaki typ dronów będzie powstawał w Norwegii. Oslo podkreśla jednak, że chodzi o ukraińską technologię sprawdzoną w warunkach bojowych.

U sąsiada Rosji będą produkować ukraińskie drony. Odważna decyzja Norwegii

Norweski minister obrony Tore O. Sandvik podkreślił, że projekt oznacza dostęp do doświadczeń zdobytych przez Ukrainę w wojnie z Rosją i umożliwi szybkie rozwijanie własnego sektora bezzałogowców, który stał się jednym z kluczowych obszarów nowoczesnej obronności.

„Kompetencje, jakie da ten projekt, będzie można wykorzystać do rozwijania naszych koncepcji i zwiększenia norweskiej zdolności produkcyjnej w tym kluczowym obszarze” – ocenił minister.

Obecna umowa rozwija ustalenia z 14 kwietnia, gdy podczas wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Oslo premier Jonas Gahr Stoere i ukraiński przywódca podpisali deklarację o zacieśnieniu współpracy obronnej. Obejmowała ona także produkcję ukraińskich dronów w Norwegii.