Forsal logo

Będą produkować broń dla Ukrainy. Odważna decyzja sąsiada Rosji

oprac. Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 15:35
Będą produkować broń dla Ukrainy. Odważna decyzja sąsiada Rosji
Będą produkować broń dla Ukrainy. Odważna decyzja sąsiada Rosji/Shutterstock
Władze Norwegii i Ukrainy zawarły w poniedziałek umowę, dzięki której ukraińskie firmy rozpoczną produkcję dronów bojowych w zakładach w Norwegii. Norweskie ministerstwo obrony poinformowało, że pierwsze egzemplarze mają trafić na Ukrainę jeszcze przed wakacjami.

Porozumienie obejmuje pierwszy norwesko-ukraiński projekt programu „Build With Ukraine”. Zakłada wspólną produkcję, rozwój współpracy przemysłowej, wzmacnianie łańcuchów dostaw oraz wspólne badania nad dalszym rozwojem produktu. Szczegóły dotyczące firm i skali produkcji utajniono ze względów bezpieczeństwa.

Nie ujawniono, jaki typ dronów będzie powstawał w Norwegii. Oslo podkreśla jednak, że chodzi o ukraińską technologię sprawdzoną w warunkach bojowych.

U sąsiada Rosji będą produkować ukraińskie drony. Odważna decyzja Norwegii

Norweski minister obrony Tore O. Sandvik podkreślił, że projekt oznacza dostęp do doświadczeń zdobytych przez Ukrainę w wojnie z Rosją i umożliwi szybkie rozwijanie własnego sektora bezzałogowców, który stał się jednym z kluczowych obszarów nowoczesnej obronności.

„Kompetencje, jakie da ten projekt, będzie można wykorzystać do rozwijania naszych koncepcji i zwiększenia norweskiej zdolności produkcyjnej w tym kluczowym obszarze” – ocenił minister.

Obecna umowa rozwija ustalenia z 14 kwietnia, gdy podczas wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Oslo premier Jonas Gahr Stoere i ukraiński przywódca podpisali deklarację o zacieśnieniu współpracy obronnej. Obejmowała ona także produkcję ukraińskich dronów w Norwegii.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBędą produkować broń dla Ukrainy. Odważna decyzja sąsiada Rosji »
Tematy: wojna w UkrainieUkrainadronynorwegia
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj