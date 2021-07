W opublikowanym rano oświadczeniu ministerstwo obrony Armenii zarzuciło stronie azerskiej zainicjowanie wymiany ognia na granicy. W efekcie o godz. 8.30 czasu miejscowego (6.30 w Polsce) po stronie ormiańskiej były trzy ofiary śmiertelne, dwie osoby zostały ranne.

Erywań oświadczył też, że działania wojenne na granicy były rano kontynuowane.

Z kolei Baku oświadczyło w odpowiedzi, że za prowokacją stoi strona ormiańska, którą wezwało do „zaakceptowania nowych realiów w regionie, przerwania prowokacji wojskowych i rozpoczęcia rozmów o delimitacji granicy”.

Do incydentów na granicy Armenii i Azerbejdżanu dochodziło już kilkukrotnie w ciągu minionych miesięcy.

Po nowej odsłonie wojny o separatystyczny Górski Karabach, do której doszło jesienią ubiegłego roku, podpisano rozejm, który był niekorzystny dla Armenii. Karabach to separatystyczny region, de iure będący częścią Azerbejdżanu, który od połowy lat 90. XX wieku był kontrolowany przez Ormian.

Na mocy deklaracji o zawieszeniu broni z 9 listopada do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi części zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego.

Ponadto strony zadeklarowały dążenie do rozmów na temat uregulowania konfliktu, w tym pełnej wymiany jeńców, odblokowania kanałów transportowych, demarkacji i delimitacji granicy.