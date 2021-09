Nasze relacje „mają na celu promowanie stabilności regionalnej i rządów prawa przy jednoczesnym wykluczeniu jakiejkolwiek formy hegemonii” – napisano w komunikacie. Prezydent Macron mówił o zobowiązaniu Francji do pomocy w umacnianiu „strategicznej autonomii Indii, w tym bazy przemysłowej i technologicznej tego kraju” – poinformowano. Obaj przywódcy wyrazili również „poważne obawy co do sytuacji w Afganistanie”.

Francja i Indie będą prowadzić regularne rozmowy w szczególności przed spotkaniami G20 i COP 26 w sprawie klimatu. Będą również kontynuować swoje działania przeciwko pandemii – poinformowano w komunikacie.