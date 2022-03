Bundeswehra wycofała stacjonujący do tej pory w Jordanii ciężki samolot transportowy Airbus A400M i udostępniła go na potrzeby operacji na wschodniej flance NATO, gdzie będzie używany do tankowania w powietrzu samolotów Sojuszu – informuje we wtorek dpa, powołując się na rzecznika sił zbrojnych.

Wielozadaniowy samolot transportowy Airbus A400M w poniedziałek został wraz z załogą sprowadzony z powrotem do Europy, gdzie wstępnie ma pozostać do końca marca. Reklama W ostatnim czasie samolot służył jednostkom zwalczającym terrorystyczną organizację Państwo Islamskie (IS) w Iraku.(PAP)