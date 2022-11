Rzecznik rządu Piotr Muller wspomniał o artykule 4 NATO po naradzie w BBN. - Zdecydowaliśmy, aby podjąć się weryfikacji, czy zachodzą przesłanki do tego, by uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego - powiedział. Co to oznacza?

"Jednocześnie przed chwilą również zdecydowaliśmy o tym, aby podjąć się weryfikacji, czy zachodzą przesłanki do tego, aby uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego" - powiedział Müller. Reklama Artykuł 4 NATO - treść Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron". Procedury uruchamiania artykułu 4 NATO Procedury uruchamiania art. 4. Traktatu Północnoatlantyckiego są bardzo elastyczne. Osoba upoważniona przez konkretny kraj przekazuje wniosek o uruchomienie art. 4 sekretarzowi generalnemu Paktu Północnoatlantyckiego. Następnie sekretarz generalny zwołuje spotkanie na odpowiednim szczeblu Paktu Północnoatlantyckiego. Czytaj więcej tutaj. Wynagrodzenia od 1 lipca 2022 r. Rozliczanie płac po zmianach W książce szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę. Uwzględniono przy tym najnowsze … Tylko teraz 56,58zł Przejdź do sklepu Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję