Drugi problem dotyczący finansowania uzbrojenia sprowadza się do pytania, za co je kupować. W przyszłorocznym budżecie na obronność ma się znaleźć ponad 97 mld zł (zgodnie z ustawą co najmniej 3 proc. PKB), a do tego dochodzi jeszcze Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W 2023 r. do FWSZ ma trafić ok. 50 mld zł. Te środki mają pochodzić z różnych źródeł. Mogą to być m.in. fundusze bezpośrednio przesunięte z resortu obrony (to pozwala na pozorne zwiększenie wydatków, ponieważ środki te zostaną uwzględnione dwa razy, pieniądze pochodzące ze sprzedaży obligacji, ale też pożyczki w prywatnych bankach zagranicznych. W październiku BGK na trzy dni przed planowanym terminem odwołał planowany przetarg na sprzedaż obligacji. Premier Mateusz Morawiecki wyjaśniał, że jest to normalne i emisja zostanie zorganizowana, gdy warunki będą lepsze (szerzej piszemy o tym obok).