To by znaczyło, że Niemcy nie mają już wymówek i powinni przekazać co najmniej kilkadziesiąt. Jeśli takiej deklaracji nie doczekamy się w przyszłym tygodniu, zapewne zostanie ona złożona w najbliższych miesiącach. Zanim jednak to nastąpi, należałoby rozwiązać problem marderów. Po rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Joem Bidenem Scholz zadeklarował przekazanie do końca marca 40 wozów i baterii patriotów. Okazało się jednak, że nie wiadomo, skąd te wozy wziąć. Wcześniej Berlin obiecał je Grecji w ramach międzysojuszniczej wymiany, by zrekompensować Grekom sprzęt przekazany Ukrainie , czyli poradzieckie wozy BMP-1. Ale jak podaje „Handelsblatt”, do tej pory do Grecji trafiło jedynie 14 z 40 marderów. Kolejnych sześć ma tam trafić wkrótce, ale najpewniej Niemcy poprosili o przesunięcie dostaw kolejnych 20 sztuk, właśnie z powodu chęci zaopatrzenia Ukrainy. Mimo zapowiadanej przez Scholza zmiany w kwestiach bezpieczeństwa, w rzeczywistości za Odrą nie doszło do przełomu. Zamówienia zbrojeniowe wciąż się ślimaczą, choć zdecydowano się m.in. na długo odwlekany zakup samolotów F-35, a osiągnięcie postulowanego przez NATO wydawania 2 proc. PKB na obronność ma się wydarzyć „maksymalnie” w ciągu pięciu lat.