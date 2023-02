Opublikowane na stronach prezydenckich w piątek, w rocznice rosyjskiej agresji oświadczenie jest efektem spotkania w ubiegłym tygodniu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa przywódców trzech państw tworzących Trójkąt Weimarski - prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz kanclerza Niemiec Olafa Scholza.

Jak czytamy, przywódcy "potwierdzili w najostrzejszych słowach swoje potępienie dla niesprowokowanej i brutalnej wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie, która stanowi jawne pogwałcenie porządku międzynarodowego opartego na Karcie Narodów Zjednoczonych".

"Rok po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej, brutalnej wojny, przywódcy Trójkąta Weimarskiego wyrażają swoją niezachwianą solidarność z Ukrainą i swoje bezwarunkowe poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach oraz dla jej niezbywalnego prawa do samoobrony przed rosyjską agresją. Państwa Trójkąta Weimarskiego będą nadal mocno wspierać Ukrainę i jej naród tak długo, jak będzie to konieczne. Wzywają Rosję do bezwarunkowego zaprzestania działań wojennych i wycofania swoich sił z całego terytorium Ukrainy" - napisano w oświadczeniu.

Przywódcy potwierdzili również swoje zaangażowanie w koordynację wysiłków mających na celu zaspokajanie pilnych potrzeb sprzętowych Ukrainy. "Polska, Francja i Niemcy w pełni wspierają Ukrainę w korzystaniu z jej prawa do obrony przed inwazją Rosji, w tym poprzez zapewnienie pomocy wojskowej i obronnej, i będą to robić tak długo, jak będzie to konieczne, także w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz poprzez Misję Pomocy Wojskowej UE (EUMAM)" - głosi oświadczenie liderów Trójkąta Weimarskiego.

Sygnatariusze oświadczenia zadeklarowali też zaangażowanie we wdrażanie nowych założeń postawy odstraszania i obrony NATO oraz w zwiększanie sojuszniczej obecności wojskowej we wschodniej części Sojuszu. "Polska, Francja i Niemcy powtarzają, że NATO i jego zobowiązanie z art. 5 do wzajemnej obrony stanowią filar bezpieczeństwa euroatlantyckiego" - czytamy.

Dokument potwierdza również wolę Polski, Francji i Niemiec do wsparcia Ukrainy w powojennej odbudowie, w tym odbudowie infrastruktury zniszczonej w wyniku agresji dokonanej przez Rosję, "jak również bieżące międzynarodowe wysiłki koordynacyjne na rzecz odbudowy gospodarczej i ożywienia gospodarczego w Ukrainie".

"Polska, Francja i Niemcy potępiają nieustanne ataki Rosji na ukraińską ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną, a także przymusowe deportacje ukraińskiej ludności cywilnej, i powtarzają, że zbrodnie wojenne i inne okrucieństwa nie mogą pozostać bezkarne. W tym względzie w pełni popierają dochodzenia prowadzone przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, jak również ukraiński wymiar sprawiedliwości" - czytamy.

Przywódcy Trójkąta Weimarskiego zadeklarowali również, że będą koordynować swoje działania z większą intensywnością i spotkają się ponownie na szczycie w Paryżu przed latem 2023 roku.(PAP)

autor: Mikołaj Małecki