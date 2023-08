Tajwańskie ministerstwo obrony powiadomiło o wykryciu obecności ogółem 25 chińskich samolotów wojskowych i pięciu okrętów wojennych w okolicach wyspy. Według resortu, 10 z tych samolotów przekroczyło linię mediany Cieśniny Tajwańskiej i weszło w południowo-zachodnią strefę identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ).

Samoloty prowadziły działania w koordynacji z pięcioma chińskimi okrętami biorącymi udział w patrolach "gotowości bojowej".

Wśród 25 samolotów wykrytych przez siły tajwańskie znalazły się myśliwce Chengdu J-10 i Shenyang J-16, bombowiec Xian H-6 oraz samoloty transportowe Shaanxi Y-8 i Shaanxi Y-9, a także samolot wczesnego ostrzegania i kontroli przestrzeni powietrznej Shaanxi KJ-500.

Regularne działania Chin

Wojsko chińskie regularnie narusza strefę identyfikacji Tajwanu. W niedzielę tajwański resort obrony poinformował o podobnym poziomie aktywności chińskich samolotów i okrętów wojennych w pobliżu wyspy.

Pretekstem do wzmożonej aktywności może być planowana na sobotę podróż wiceprezydenta Tajwanu Williama Laia, który w drodze do Paragwaju ma zatrzymać się "tranzytem" w Stanach Zjednoczonych. Jak powiedział w zeszłym miesiącu ambasador ChRL w Waszyngtonie, priorytetem władz Chin było powstrzymanie Laia przed przyjazdem do USA.

Komunistyczne władze ChRL uznają rządzony demokratycznie Tajwan za część swojego terytorium i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości użycia siły.