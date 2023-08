Obchody Święta Wojska Polskiego to nie tylko defilada w Warszawie, ale też szereg imprez towarzyszących odbywających się przez cały długi sierpniowy weekend. W sumie odbędzie się blisko 70 pikników wojskowych, podczas których prezentowane będzie indywidualne wyposażenie żołnierza oraz sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Wojska Polskiego. Tego typu spotkania od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Reklama

Lista sprzętu

W tegorocznej defiladzie weźmie udział ponad 2 tysiące żołnierzy i aż 200 jednostek sprzętu wojskowego. Nieodłącznym elementem uroczystego przeglądu Wojska Polskiego będą pokazy lotnicze. Na niebie będzie można obejrzeć aż 92 statki powietrzne, w tym koreańskie FA 50, amerykańskie F-16 i bezzałogowe drony bojowe.

Reklama

Podczas defilady żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują zakupiony w ostatnich latach najnowocześniejszy sprzęt pochodzący z polskich, koreańskich i amerykańskich fabryk:

•K2 Czarna Pantera – koreański czołg nowej generacji

•KRAB samobieżna 155 mm armatohaubice produkowane w Polsce

•Bayraktar TB2 – nowoczesny dron, sprawdzony w boju

•RAK- moździerz samobieżny kalibru 120 mm

•K9 Thunder – precyzyjna i skuteczna koreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym

•ROSOMAK – kołowy transporter opancerzony krajowej produkcji

•M1A1 Abrams –zmodyfikowany na potrzeby Wojska Polskiego, najbezpieczniejszy dla załogi czołg świata

•HIMARS – najnowocześniejsza wyrzutnia rakietowa

•ŻMIJA –lekkie pojazdy wykorzystywane przez żołnierzy pododdziałów rozpoznawczych

•System PATRIOT – skuteczny zestaw obrony powietrznej średniego zasięgu

•BWP Borsuk – najnowszy polski bojowy wóz piechoty

•BAOBAB-K – nowoczesny i zautomatyzowany polski pojazd minowania narzutowego.

Wicepremier zaprasza do Warszawy

We wtorek w jednostce wojskowej w Wesołej odbyło się spotkanie promującego tegoroczne obchody 15 sierpnia. Na warszawską defiladę z okazji święta Wojska Polskiego zapraszał wicepremier Jarosław Kaczyński. "Podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego pokażemy zaawansowanie polskiej armii" - zachęcał prezes Kaczyński. „Te poprzednie pokazywały, jeśli chodzi o uzbrojenie, możliwości, stan tej armii, która jeszcze nie była zaawansowana, jeśli chodzi o modernizację. Dziś jesteśmy w stanie już pokazać, że ten proces rozbudowy i modernizacji trwa, że nie jest tylko jakąś zapowiedzią - jest czymś, co jest do pokazania, czymś, co może obejrzeć każdy polski obywatel i bardzo zachęcamy naszych obywateli, naszych rodaków, by przybyli na defiladę, by chcieli ją obejrzeć”- powiedział Kaczyński.

Polska się zbroi

Polska armia po przekształceniu w zawodową systematycznie modernizuje uzbrojenie. „Po okresie homeopatycznych zakupów i ciągnących się latami procedur wojna w Ukrainie spowodowała gwałtowną intensyfikację działań MON.” – podsumowuje sytuację Juliusz Sabak, ekspert Portalu Obronnego.

Kolejnym ważnym elementem przyspieszającym zmiany w polskiej armii było przekształcenie Inspektoratu Uzbrojenia w posiadającą szersze kompetencje Agencję Uzbrojenia oraz zwiększenie wpływu ministra obrony na podejmowane decyzje. „Korzystając z nowych uprawnień, wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak rozpoczął proces zakupu ogromnych ilości uzbrojenia z USA i z Korei Południowej.”- dodał Sabak.

W czasie negocjacji z amerykańskimi i koreańskimi dostawcami skoncentrowano się przede wszystkim na pozyskaniu nowoczesnych czołgów i artylerii. Nie zapomniano również o wsparciu dla obrony przeciwlotniczej. „Wszystko to zdaje się być efektem analiz trwającego na wschodzie konfliktu.”- uważa Sabak. Efekty ekspresowych dostaw uzbrojenia dla polskiej armii będzie można obejrzeć już 15 sierpnia podczas defilady Wojska Polskiego w Warszawie.