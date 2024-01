Braki kadrowe to coraz większy problem w wielu zawodach w Europie (również wśród żołnierzy niemieckiej armii).

Boris Pistorius zaznacza, że jest otwarty na pomysł, by Bundeswehra przyjmowała żołnierzy bez niemieckiego paszportu. "Nie bylibyśmy pierwszymi siłami zbrojnymi w Europie, które to zrobiły” – podkreśla minister obrony Niemiec w rozmowie z "Tagesspiegel". "Poświęcamy się temu tematowi z należytą starannością, ale wciąż jesteśmy na początku" – dodaje Pistorius.

Propozycję popiera również Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), przewodnicząca komisji obrony. "Musimy myśleć w znacznie bardziej europejski sposób, szukając odpowiednich młodych osób, które są gotowe do odbycia służby w Bundeswehrze" – ocenia w rozmowie z dziennikiem "Rheinische Post". Jak dodaje, warto rozważyć też propozycję, by żołnierze "bez niemieckiego paszportu mogli go uzyskać szybciej, dzięki udanej służbie w Bundeswehrze".

W ubiegłym tygodniu w niemieckich mediach pojawiła się wypowiedź ministra obrony ws. zagrożenia ze strony Rosji. Boris Pistorius przekazał, że Rosja może pewnego dnia zaatakować kraj NATO. Jak dodał polityk, obecnie taki atak nie jest prawdopodobny, ale będzie możliwy za 5-8 lat.

