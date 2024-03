Tusk, który przebywa we wtorek w Waszyngtonie, był pytany w wywiadzie dla TVP1, czy szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zostanie nowym komisarzem ds. obronności.

"Jeśli by to było takie serio portfolio, które by naprawdę wzmocniło Europę, które naprawdę dałoby instrumenty, to myślę, że byłaby to intersująca z punktu widzenia ministra Sikorskiego i Polski propozycja" - powiedział Tusk.

Reklama

Jak dodał, chciałby dalej współpracować z Sikorskim w rządzie, ale jeśli się okaże, że Sikorski "może być jeszcze bardziej przydatny w Europie", to "kto wie". Premier zastrzegł, że za wcześnie o tym mówić. "Poczekajmy, to jeszcze kwestia miesięcy" - dodał.

Reklama

Jak poinformowała pod koniec lutego szefowa KE Ursula von der Leyen przyszły komisarz ds. obronności i bezpieczeństwa będzie odpowiadać m.in. za przemysł obronny w UE, badania i rozwój, jak i bezpieczeństwo w szerszym sensie.

W obecnym składzie Komisji Europejskiej nie ma komisarza, który odpowiada za te kwestie. Wojna na Ukraina zrodziła jednak nowe wyzwania dla UE, stąd pomysł, aby w przyszłej KE pojawiała się taka teka.