Światowe wydatki wojskowe wzrosły dziewiąty rok z rzędu, osiągając najwyższy w historii poziom. Po raz pierwszy od 2009 r. wydatki na cele wojskowe wzrosły we wszystkich pięciu regionach geograficznych. Jednak szczególnie duży wzrost odnotowano w Europie, Azji i Oceanii oraz na Bliskim Wschodzie, czyli w regionach, w których zagrożenie są największe.

Zbrojenia Chin zwiększają wydatki sąsiadów

Kraje azjatyckie, takie jak Indie i Chiny, w ciągu ostatnich 15 lat stale zwiększały swoje wydatki na obronę. Według danych SIPRI w 2023 r. Chiny przeznaczyły na wojsko szacunkowo 296 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 6,0 proc. w porównaniu z 2022 r. Na Chiny przypadała połowa całkowitych wydatków wojskowych w regionie Azji i Oceanii.

Inne kraje azjatyckie również odnotowały szybki wzrost wydatków na cele wojskowe. Dotyczy to krajów położonych w pobliżu regionalnego punktu ciężkości bezpieczeństwa na Morzu Południowochińskim, na przykład Kambodża i Filipiny. W mniejszym stopniu kraje Azji Wschodniej, takie jak Japonia. Oczywiście Tajwan również odnotował wzrost wydatków wojskowych.

Japonia przeznaczyła na wojsko 50,2 mld dolarów w 2023 r., czyli o 11 proc. więcej niż w 2022 r. Wydatki wojskowe Tajwanu również wzrosły w 2023 r. o 11 proc., osiągając poziom 16,6 mld dolarów.

Inwazja Rosji na Ukrainę napędza zbrojenia w Europie

Po inwazji Rosji na Ukrainę Europa Wschodnia jest kolejnym regionem, w którym wydatki na wojsko wzrosły, i to bardziej gwałtownie niż w Azji. W ciągu roku Ukraina otrzymała co najmniej 35 miliardów dolarów pomocy wojskowej, w tym 25,4 miliarda dolarów od USA. Łącznie ta pomoc i własne wydatki wojskowe Ukrainy stanowiły około 91 procent wydatków Rosji. Tymczasem wydatki wojskowe Rosji wzrosły o 24 procent, do szacunkowej kwoty 109 miliardów dolarów w 2023 roku, co oznacza wzrost o 57 procent od 2014 roku, kiedy Rosja zaanektowała Krym.

Polska regionalnym liderem

Poczucie zagrożenia wojną w krajach Europy Wschodniej, podsycane groźbami rosyjskich polityków i kremlowską propagandą, napędza wydatki na zbrojenia. Jak pokazują dane SIPRI, liderem wzrostu wydatków na obronność w krajach regionu jest Polska.W latach 2022–2023 wydatki wojskowe Polski wzrosły o 75 proc. do poziomu 31,6 miliarda dolarów. To stanowi zdecydowanie największy roczny wzrost spośród wszystkich krajów europejskich i czternaste miejsce na świecie pod względem wielkości wydatków w 2023 r.

Gorący Bliski Wschód

Szacunkowe wydatki wojskowe na Bliskim Wschodzie wzrosły w 2023 r. o 9,0 proc. do 200 miliardów dolarów. Była to najwyższa roczna stopa wzrostu w regionie odnotowana w ostatniej dekadzie.

Wydatki Izraela, które pod względem wielkości były drugie w regionie po Arabii Saudyjskiej, wzrosły o 24 procent, osiągając poziom 27,5 miliarda dolarów w 2023 roku. Wzrost wydatków wynikał głównie z zakrojonej na szeroką skalę izraelskiej ofensywy w Gazie w odpowiedzi na atak na południowy Izrael przez Hamas w październiku 2023 r.