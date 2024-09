Katastrofa klimatyczna w Amazonii. Dwa miesiące ogromnych pożarów, miliony hektarów lasów spłonęły

Od dwóch miesięcy na terenie Amazonii w wielu krajach (Argentynie, Brazylii, Boliwii, Kolumbii, Ekwadorze, Paragwaju i Peru) dochodzi do pożarów, które pochłonęły miliony lasów dziewiczych i innej chronionej roślinności. Amnesty International apeluje do prezydentów krajów, by podjęli działania ratunkowe.