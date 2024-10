Hezbollah planował atak na północ Izraela, podobny do ataku Hamasu z 7 października

Hezbollah przekształcił wsie w południowym Libanie w bazy wojskowe, by wykorzystać je do planowanego najazdu na północ Izraela wzorowanego na ataku Hamasu 7 października 2023 r. - oświadczył we wtorek rzecznik izraelskich sił zbrojnych kontradmirał Daniel Harari.