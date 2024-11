Kazachstańskie firmy re-eksportują produkty technologiczne do Rosji

Portal twierdzi, że zarejestrowane w Kazachstanie przedsiębiorstwa zakupiły w latach 2023-2024 produkty m.in. takich firm, jak niemiecka Rohde & Schwarz, francuska Safran Data Systems, amerykańska Mini-Circuits, czy irlandzka Farran Technology, a następnie re-eksportowały je do Rosji. Jedynie firma Askarlab od listopada 2023 r. kupiła wysokiej klasy sprzęt radiowy o wartości około dwóch mln USD - twierdzi The Insider.

Śledczy ustalili, że towary sprowadzane z Zachodu, określane eufemistycznie "towarami podwójnego zastosowania" sprzedawane były rosyjskim firmom objętym zachodnimi sankcjami. Portal dotarł do też do korespondencji pomiędzy dyrekcją jednej z kazachstańskich firm, który obiecał dostarczyć objętej sankcjami rosyjskiej firmie Dipol sprzęt hiszpańskiej firmy Keysight Technologies. Jeden z ekspertów wojskowych powiedział dziennikarzom, że produkty tej akurat firmy (choć innych też) są wykorzystywane w rozwoju i ulepszaniu rosyjskich satelitów wywiadu elektronicznego.

Sankcje omijane przez podwójne zastosowanie towarów

Dziennikarze stosowali również prowokacje, podając się za przedstawicieli moskiewskich firm pragnących zakupić towary zachodnich producentów za pośrednictwem kazachstańskich firm. Obiecywano im spotkania z przedstawicielami takich przedsiębiorstw, rezydującymi w Kazachstanie.

Tajemnicą poliszynela jest, że od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą i objęcia zachodnimi sankcjami rosyjskich firm towary podwójnego zastosowania trafiają do Rosji za pośrednictwem innych państw, w tym również krajów Azji Centralnej. PKB środkowoazjatyckich krajów (za wyjątkiem Turkmenistanu) wzrósł w ostatnich dwóch latach znacząco - między innymi z uwagi na to, że tranzyt rosyjskich towarów idzie teraz przez te państwa. Szereg firm z Kazachstanu, Uzbekistanu czy Kirgistanu również zostało objętych sankcjami przez USA czy Wielką Brytanię, a co jakiś czas pojawiają się informacje o dodaniu to tej listy nowych przedsiębiorstw. O ewentualnych reperkusjach wobec firm zachodnich, co do których należy się domyślać, iż ich zarządy mają świadomość, do kogo ostatecznie trafiają ich towary, doniesienia się nie pojawiają.(PAP)