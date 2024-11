Podczas kampanii wyborczej Donald Trump mówił, że zmniejszy relacje bezpieczeństwa USA z Europą. Wcześniej, podczas swojej pierwszej kadencji, na szczycie NATO Trump zagroził opuszczeniem sojuszu wojskowego, jeśli europejscy sojusznicy nie zwiększą wydatków na zbrojenia.

Konieczny drastyczny wzrost nakładów na zbrojenia

Jeżeli zapowiedzi prezydenta–elekta nie były tylko wyborczymi hasłami to europejskie państwa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego będą musiały zwiększyć swoje nakłady na obronność. W ocenie Bloomberg Intelligence, 15 największych europejskich członków NATO będzie zmuszone do podwojenia wydatków na obronność. Analitycy BI pod przewodnictwem George'a Fergusona szacują, że roczne inwestycje w obronność 15 państw muszą wzrosnąć nawet o 340 miliardów dolarów do 720 miliardów dolarów.

„Agresja rosyjska już spowodowała wzrost wydatków na obronę w Europie”, napisał Ferguson. „Jednakże może być konieczne podjęcie większych działań w celu wsparcia Ukrainy, przeciwdziałania agresywnej postawie Moskwy w regionie i rozwiązania pogłębiającej się strategicznej konkurencji z Chinami”.

Bez inwestycji Europie grozi „powolna agonia”

Raport opublikowano po tym, jak były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi ostrzegł przed „powolną agonią” w Unii Europejskiej, jeśli państwa członkowskie nie podejmą szybkich działań w celu zwiększenia produktywności regionu za pomocą dodatkowych inwestycji.

Szef EBC powiedział, że Europa będzie musiała rozszerzyć swoje zdolności przemysłowe w zakresie obrony, aby zapewnić, że podstawowe wartości regionu nie znikną.

Pilnie potrzebne czołgi, armaty i samoloty

Europa pilnie potrzebuje czołgów bojowych, dział artyleryjskich i bojowych wozów piechoty dla swoich sił lądowych, a także samolotów wsparcia, takich jak tankowce, transportowce i myśliwce do zwalczanie okrętów podwodnych, zgodnie z raportem.

Tymczasem od zakończenia zimnej wojny przemysł zbrojeniowy przez dziesięciolecia był niedoinwestowany. Mniejsza baza przemysłowa w sektorze obronnym regionu prawdopodobnie nie podoła zapotrzebowaniu i nie dostarczy wszystkiego, co jest potrzebne zarówno w perspektywie krótkoterminowej i średnioterminowej. Uruchomienie produkcji zbrojeniowej na taką skalę, jaka będzie potrzebna, może zająć ponad 10 lat.

W ocenie analityków BI na zwiększonych wydatkach prawdopodobnie najwięcej skorzystają firmy takie jak Leonardo, Airbus, BAE Systems i Rolls Royce Holdings.