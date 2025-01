Trump: Putin jest w tarapatach

„Myślę, że powinien się z nami dogadać” – powiedział Trump. Zdaniem najważniejszej osoby w USA prowadzenie wojny stawia Putina w złym świetle. Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu zależy na osiągnięcia porozumienia pokojowego z Rosją, ale Trump ma wątpliwości, czy Kreml jest na to samo gotowy.

„Rosja jest w sporych tarapatach. Popatrzcie na jej gospodarkę i poziom inflacji” – powiedział prasie prezydent USA. Podkreślił, że zależy mu na szybkim zakończeniu wojskowego konfliktu.

Według Trumpa Putinowi także powinno zależeć na szybkim zakończeniu wojny, która miała trwać tydzień, a przeciągnęła się do trzech lat. Podkreślił, że według danych posiadanych przez USA Rosja straciła w wojnie już prawie milion żołnierzy. O ile Rosja ma większy potencjał ludnościowy od Ukrainy, o tyle przy takich stratach nie da się rozwijać gospodarki. Zdaniem Ukraińców tylko w 2024 roku na froncie zginęło 150 tys. rosyjskich żołnierzy, a ponad 400 tys. zostało rannych.

Groźby Trumpa wobec Putina

„Możemy zrobić to polubownie lub w nieprzyjemny sposób, a pokojowe rozwiązanie problemu jest zawsze lepsze – powiedział Trump w kontekście rozmów pokojowych z Kremlem - czytamy w Politico.

Zagroził w środę, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia, to jego administracja nałoży na Rosję wysoki poziom podatków, ceł i sankcji na eksport z Rosji do Stanów Zjednoczonych.

Ukraina ma duże nadzieje związane ze zmianą władzy w Białym Domu. Kijów wielokrotnie wyrażał rozczarowanie polityką ekipy Joe Bidena, która miała na celu utrzymanie status quo na froncie, a nie wygraną sojusznika. Waszyngton obawiał się przez ostatnich kilka lat eskalacji konfliktu.

Trump wybiera często bardziej bezpośredni polityczne i dyplomatyczne rozwiązania od swojego poprzednika. „Trump to biznesmen, który wie, jak wywrzeć presję – powiedział Zełenski.