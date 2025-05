Kreml zamyka swój główny poligon. Ukraińcy: To przygotowania do użycia Oriesznika

Przestrzeń powietrzna nad jednym z głównych rosyjskich poligonów, Kapustin Jar będzie zamknięta na początku przyszłego tygodnia. Zdaniem Ukraińców to dowód na to, że Rosja szykuje się do odpalenia balistycznego pocisku Oriesznik.