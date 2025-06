Miliardy, które Polska przekaże Ukrainie, będą liczone jak wydatki na własną obronność? NATO ma zmienić zasady gry!

Militarny zastrzyk pomocy dla Ukrainy ma mieć mniejszy wpływ na budżety krajów NATO. Sojusz planuje, by nowe wydatki na ukraińską armię były wliczane do podnoszonych właśnie wydatków obronnych, do limitu przeznaczania 5% PKB na obronność. To oznacza, że miliardy euro przeznaczane na pomoc dla Kijowa będą oficjalnie uznawane za „koszty obrony” członków NATO.