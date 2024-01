CPCA podaje, że Państwo Środka wyeksportowało w ubiegłym roku rekordową liczbę 5,26 mln pojazdów – w tym samochodów osobowych, autobusów i ciężarówek – co stanowi wzrost o 56 proc. w porównaniu z 2022 r., a ich łączna wartość wynosi 102 miliardy dolarów.

Reklama

Szacuje się, że Japonia, dotychczasowy lider rynku, sprzedała w tym samym okresie 4,3 miliona aut. - Chiny zostały największym eksporterem samochodów na świecie – czytamy w oświadczeniu.

Rekordowy eksport chińskich aut - powody

Reklama

CPCA twierdzi, że szybki awans Chin można przypisać prężnemu rozwojowi sektora pojazdów elektrycznych, lepszej jakości samochodów produkowanych w Chinach oraz chęci krajowych producentów samochodów do inwestowania w budowę fabryk za granicą i zrównoważenia presji kosztowej w kraju.

Dane celne z ostatniego grudnia wykazały, że całkowity eksport samochodów z Chin wyniósł 4,76 mln sztuk w pierwszych 11 miesiącach 2023 r. Według Japońskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów w tym samym okresie japoński eksport samochodów osiągnął 3,99 mln sztuk. Liczby te mają zostać ostatecznie potwierdzone po opublikowaniu oficjalnych rocznych danych liczbowych dla Chin i Japonii. Te z kolei spodziewane są w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Eksport do Rosji

W ciągu pierwszych 11 miesięcy ubiegłego roku wysyłka pojazdów z Chin do Rosji wzrosła o 545 proc., do 840 000 sztuk w porównaniu z rokiem ubiegłym, co czyni ją najszybciej rozwijającym się rynkiem, według najnowszych danych chińskich służb celnych.

Chińscy producenci samochodów skorzystali na wycofaniu się globalnej konkurencji z Rosji. Zachodnie koncerny motoryzacyjne wycofały się z tego kraju po inwazji na Ukrainę w 2022 r.

Chińskie pojazdy elektryczne

Rok 2023 był sztandarowym rokiem dla chińskich pojazdów elektrycznych, które są tańsze niż modele produkowane przez rywali gdzie indziej. Są już one oferowane w Europie, Australii i Azji Południowo-Wschodniej.

Według CPCA w 2023 r. eksport samochodów osobowych wzrósł o 62 proc. w porównaniu z 2022 r. Ponad jedna czwarta z nich była elektryczna. Eksport wszystkich pojazdów elektrycznych – w tym pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami, hybryd typu plug-in i pojazdów z wodorowymi ogniwami paliwowymi – wzrósł o 70 proc. Tylko w grudniu lider chińskiego rynku pojazdów elektrycznych, firma BYD, wyeksportował 36 095 pojazdów.

Chińscy producenci samochodów w coraz większym stopniu rozwijają działalność zagraniczną, zwłaszcza że krajowa gospodarka straciła dynamikę w zeszłym roku. W styczniu 2023 r. We wrześniu ubiegłego roku BYD wysłało dużą delegację na targi samochodowe w Niemczech, podczas których rzecznik firmy miał powiedzieć, że jej celem jest podwojenie liczby partnerów handlowych w Europie w 2023 r. i zwiększenie sprzedaży zagranicznej do poziomu 250 tys. egzemplarzy, w porównaniu z około 56 tys. w 2022 r.

W grudniu 2023 r. BYD ogłosiło, że zbuduje na Węgrzech fabrykę pojazdów elektrycznych, co będzie jego pierwszą fabryką samochodów osobowych w Europie. Firma osiada już fabrykę autobusów w Komárom na Węgrzech.