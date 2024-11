Fatalna wiadomość dla kanclerza Niemiec. Jego doradcy znów obniżają prognozy gospodarcze

W przyszłym roku niemiecka gospodarka ledwo co urośnie – prognozują niezależni eksperci, którzy zebrali się w ramach specjalnego panelu przy kanclerzu Olafie Scholzu. Powodów kolejnej obniżki prognoz jest co najmniej kilka i niewiele wskazuje na to, że sytuacja się poprawi.