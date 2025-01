To będzie inna Ameryka; żyjemy już w nowym świecie, czekają nas cztery niebezpieczne lata - zauważają we wtorek niemieckie media po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na prezydenta USA. Trumpa trzeba traktować poważnie, ale nie można dać się zastraszyć - dodają.

"Żyjemy już w nowym świecie"

Po przemówieniu inauguracyjnym Trumpa "nie ma wątpliwości: żyjemy już w nowym świecie. Porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, stare sojusze i partnerstwa - to wszystko już się nie liczy". Trump postrzega siebie jako prezydenta, który bezwzględnie egzekwuje interesy Stanów Zjednoczonych - napisał portal tygodnika "Spiegel".

Zdaniem "Spiegla", "Trump obróci słabości swoich partnerów - a Europa ma ich wystarczająco dużo - na swoją korzyść i wykorzysta siłę Ameryki do narzucenia swojej woli innym krajom".

Pojawienie się Trumpa przynosi przynajmniej jasność: "my, Europejczycy, musimy wreszcie nauczyć się dbać o własne bezpieczeństwo" - podkreślił tygodnik. W oczach Trumpa wojna w Ukrainie to problem europejski.

Porozumienie z Putinem

"Możliwe, że uda mu się zawrzeć porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie zawieszenia broni. Ale jeśli nie chcemy, by gospodarz Kremla wykorzystał to tylko jako chwilę wytchnienia przed aneksją całej Ukrainy, musimy upewnić się, że Kijów może się bronić" - czytamy w "Spieglu".

"Drugi wybór Trumpa, to cezura - nie ma co do tego wątpliwości. Neoimperialistyczny prezydent, który nie uznaje żadnych granic, zachęci autokratów i dyktatorów na całym świecie. W tym sensie czekają nas cztery niebezpieczne lata. Z drugiej strony, Trump jest tylko tak silny, jak pozwalają mu na to jego przeciwnicy" - zauważył tygodnik. "Patrząc trzeźwo, triumf Trumpa odzwierciedla przede wszystkim nasze deficyty. Do nas należy ich wyeliminowanie".

"Przerażające" zapowiedzi

Niektóre z zapowiedzi nowego prezydenta USA mogą być przerażające - zwłaszcza dla milionów migrantów w kraju. Taka jest strategia Trumpa - napisał portal programu informacyjnego tagesschau. "Trzeba traktować Trumpa poważnie, ale nie dać się zastraszyć".

"Im większa presja na demokrację, tym większy prawdopodobnie będzie opór. Amerykanie nie wybrali Trumpa, bo go kochają. Chcą zmian – i to w kwestiach bardzo praktycznych. To będzie prawdopodobnie jego największe wyzwanie" - zauważył tagesschau.

Czy Trump stanie po stronie Europy?

Portal dziennika "Bild" napisał: "Wrócił - i to jak wrócił: Donald Trump rozpoczął swoją drugą kadencję od fajerwerków decyzji. Trump realizuje to, co zapowiadał i po co został wybrany. Nie musi się rozgrzewać, wszystko ma gotowe".

"To mi imponuje, ponieważ to dokładne przeciwieństwo tego, co znamy z codziennej niemieckiej polityki. Wiele się obiecuje, a potem niewiele się dzieje" - podkreśliła w komentarzu szefowa "Bilda" Marion Horn.

Zauważyła jednocześnie, że z pewnością nie jest jedyną osobą, która również martwi się z powodu Trumpa. Co będzie, jeśli straci on chęć stania po stronie Europy? Militarnie i pod względem wywiadowczym? Co jego cła zrobią z Niemcami jako krajem eksportującym? Jaki sygnał wysyła, chcąc ułaskawić tych, którzy szturmowali Kapitol z bronią i widłami? "Dla mnie są oni wrogami demokracji. Ameryka Trumpa będzie inną Ameryką".

