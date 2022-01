jest w prostej liniiPolityki, która – nie wiedzieć czemu – zakłada, że Kreml można przekonać do przyjęcia zachodnich reguł gry. Efekty tego błędnego założenia są doskonale znane. Schröder przez lata przekonywał, że gazociąg północny to tylko biznes, a nie polityka. Dziś zbieramy owoce tego podejścia, śledząc rosnące rachunki za gaz. Merkel z kolei zapewniała, że blokowanie przyznania Gruzji i Ukrainie Planu Działań na rzecz Członkostwa w NATO (MAP) zapewni Europie pokój i udobrucha Władimira Putina. W kwietniu 2008 r. na szczycie Sojuszu w Bukareszcie to ona doprowadziła do zablokowania MAP dla Kijowa i Tbilisi. Mimo nacisków ówczesnego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego, przesunęła rozmowy o MAP na grudzień 2008 r.