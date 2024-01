Reklama

Chipy od amerykańskich i europejskich producentów

Z poufnych danych rosyjskiej służby celnej, do których dotarł Bloomberg, wynika, że ponad połowa importowanych w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku półprzewodników i zintegrowanych układów scalonych pochodziła od amerykańskich i europejskich producentów.

Wśród nich znalazły się firmy takie, jak Intel Corp, Advanced Micro Devices (AMD) i Analog Devices Inc., a także europejskie marki Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV i NXP Semiconductors NV. Nie ma żadnych przesłanek sugerujących, że firmy te naruszyły przepisy dotyczące sankcji, a dane nie wskazują, kto dokładnie eksportował technologie do Rosji, skąd zostały one wysłane oraz kiedy wyprodukowano te towary.

Firmy te zapewniają, że w pełni przestrzegają wymogów sankcji, zawiesiły działalność w Rosji w momencie wybuchu wojny i wdrożyły procesy oraz polityki monitorowania zgodności. Twierdzą, że współpracują z odpowiednimi organami w celu przeciwdziałania nielegalnemu przekierowywaniu towarów.

Jak zaawansowany sprzęt trafił do Rosji?

Nielegalny handel ukazuje trudności, z jakimi borykają się Stany Zjednoczone i Unia Europejska, usiłując ograniczyć dostawy zaawansowanej technologii do Rosji kolejnych rundach sankcji nałożonych od czasu inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Umożliwiło to Rosji kontynuację produkcji czołgów bojowych i innej broni, w tym pocisków, które siały terror w ukraińskich miastach.

Większość objętych sankcjami technologii trafia do Rosji poprzez reeksport z krajów trzecich, w tym Chin, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. USA i UE pracują nad zablokowaniem tych szlaków, koncentrując się zwłaszcza na tzw. produktach podwójnego zastosowania, które znaleziono w rosyjskiej broni na Ukrainie lub które są kluczowe do ich produkcji.

UE obecnie pracuje nad nowym pakietem sankcji, a kilka państw członkowskich naciska na Wspólnotę, aby podjęła bardziej zdecydowane działania w celu ograniczenia handlu przez firmy z krajów trzecich, jak również transakcji pochodzących z samej UE.

W sumie dane celne pokazują, że Rosja w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2023 roku sprowadziła chipy o wartości 1,7 miliarda dolarów, w tym chipy o wartości 1,2 miliarda dolarów wyprodukowane przez łącznie 20 firm. Mniejsi producenci, w tym niektórzy z Europy i USA, prawdopodobnie odpowiadają za pozostałą wartość chipów wysokości 500 milionów dolarów.