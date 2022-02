Lider PO i szef EPL Donald Tusk poinformował w sobotę, że były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zwrócił się do niego o przekazanie apelu o rozszerzenie sankcji na rosyjski Bank Centralny i spółki Rosatom i Rosnieft; wezwał też do powołania międzynarodowego trybunału do osądzenia Władimira Putina.

"Przed chwilą były prezydent Poroszenko w rozmowie telefonicznej zwrócił się do mnie o przekazanie apelu o rozszerzenie sankcji na rosyjski Bank Centralny i spółki Rosatom i Rosnieft. Wezwał też do powołania Międzynarodowego Trybunału do osądzenia Putina" - napisał na Twitterze Tusk. W nocy z piątku na sobotę formalnie weszły w życie sankcje Unii Europejskiej nałożone na Rosję za atak na Ukrainę. UE nałożyła je m.in. na prezydenta Rosji Władimira Putina i ministra spraw zagranicznych tego kraju Sergieja Ławrowa. Przyjęła też szeroko zakrojone sankcje indywidualne wobec innych osób oraz sankcje gospodarcze.