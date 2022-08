Shamdasani odniosła się do planów okupacyjnych rosyjskich władz na terytorium Ukrainy, aby sądzić ukraińskich jeńców wojennych w Mariupolu.

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sposobem, w jaki jest to robione. W mediach krążą zdjęcia klatek budowanych w mariupolskiej filharmonii; to naprawdę masywne klatki i najwyraźniej chodzi o to, aby przetrzymywać w nich więźniów" - przekazała rzeczniczka. "To jest nie do przyjęcia, to upokarzające" - skomentowała.

Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) poinformował w piątek, że 24 sierpnia, w Dniu Niepodległości Ukrainy, okupacyjne władze planują przeprowadzić w Mariupolu pokazową "rozprawę sądową" nad więzionymi obrońcami Azowstalu. Na scenie filharmonii w Mariupolu montowane są metalowe klatki, w których trzymani będą ukraińscy żołnierze. W celu uwiarygodnienia akcji, okupanci szykują specjalnie przeszkolonych "świadków" oraz zwożą przedstawicieli rosyjskich mediów.